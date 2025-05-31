Маск прокомментировал синяк под глазом, упомянув Францию

Предприниматель Илон Маск, отвечая на вопрос о происхождении синяка под глазом, с которым он появился на прощальной пресс-конференции в Белом доме, пошутил о непричастности Франции к этому инциденту.
Ранее журналисты зафиксировали момент, когда президент Франции Эммануэль Макрон получил удар в лицо от супруги при выходе из самолета.
В ночь на четверг Маск заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального государственного служащего подходит к концу, а также поблагодарил президента США Дональда Трампа за «возможность сократить расточительные расходы» правительства через Департамент эффективности правительства США (DOGE), которым он руководил.
«Я не был рядом с Францией», — пошутил Маск в ответ на вопрос репортера о природе его синяка. По его словам, он просто дурачился с маленьким сыном.
«И я сказал: 'Давай, ударь меня по лицу'. И он это сделал. Оказывается, такое может быть даже от пятилетнего ребенка, бьющего тебя по лицу», — объяснил миллиардер.
Сообщалось, что президент США Дональд Трамп вручил Илону Маску золотой ключ в знак признательности за его работу в качестве куратора ведомства по повышению эффективности правительства. Церемония прошла в торжественной обстановке: Трамп назвал подарок «очень особенным» и подчеркнул, что вручает его лишь избранным. Маск, в свою очередь, поблагодарил президента и назвал ключ «потрясающим».
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