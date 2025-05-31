Близится второй раунд переговоров Москвы и Киева: Песков рассказал, на что рассчитывает Кремль

Что касается текста документа от России, по словам посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника, Москва изложила подходы к прочному системному урегулированию кризиса. Именно на основе документа Кремль предлагает выстроить диалог в Стамбуле. Кроме того, посол сообщил о намерении Москвы искать компромиссы, которых можно достигнуть в рамках будущей встречи.