Близится второй раунд переговоров Москвы и Киева: Песков рассказал, на что рассчитывает Кремль

Уже на следующей неделе состоится новый раунд переговоров между Москвой и Киевом. Члены делегаций прибудут в Стамбул 2 июня. Кремль рассчитывает на обсуждение подготовленных проектов меморандумов о прекращении огня. Об этом оповестил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Вместе с тем он объяснил, что тексты документов не будут представлены публике. По словам пресс-секретаря, главное — обсуждение проектов членами от украинской и российской делегаций. Москва выразила надежду на соответствующий диалог в Стамбуле.
«Разумеется, ничего обнародоваться не будет. Оба проекта меморандумов, как мы надеемся, будут обсуждаться на втором раунде переговоров», — уточнил Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера также уведомил, что представители делегации от РФ готовятся к новой встрече с киевскими политиками. По данным Дмитрия Пескова, ее члены уже вылетели в Стамбул.
Подчеркивается, что одной из главных частей меморандума о перемирии станет безопасность судоходства в Черном море. Российская сторона разработала перечень соответствующих условий.
Стало известно и о деталях меморандума, разработанного украинскими представителями. Они включили в текст документа ряд положений о прекращении огня на суше и в море. Так, в меморандуме Украина потребовала остановить боевые действия и создать группу контроля по выполнению данного условия. По задумке Киева, проводить мониторинг станут третьи страны.
Что касается текста документа от России, по словам посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника, Москва изложила подходы к прочному системному урегулированию кризиса. Именно на основе документа Кремль предлагает выстроить диалог в Стамбуле. Кроме того, посол сообщил о намерении Москвы искать компромиссы, которых можно достигнуть в рамках будущей встречи.
На эту тему высказалась также официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она сообщила об отсутствии договоренностей о посредничестве США и иных стран в обмене проектами меморандума. Процесс произойдет напрямую между членами делегаций Москвы и Киева.