Макрон пригрозил странам Азии расширением НАТО в регионе

Глава государства подчеркнул, что альянс может пересмотреть свою стратегию в отношении Азии, если Пекин не предпримет мер для предотвращения участия северокорейских военных в событиях на европейском континенте. Макрон обозначил прямую взаимосвязь между позицией Китая по этому вопросу и перспективами активизации деятельности НАТО в азиатском регионе.