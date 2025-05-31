Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карасин раскритиковал Киев за «мелкотравчатую возню» вокруг даты переговоров

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что «возня» киевских властей вокруг даты новой встречи в Стамбуле демонстрируют степень их договороспособности. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

По мнению Карасина, поведение Украины в вопросе определения даты встречи говорит о сложностях, которые могут возникнуть при обсуждении существенных позиций на переговорах. Он добавил, что кульбиты в ходе переговоров могут быть впечатляющими.

«Мелкотравчатая возня киевской власти вокруг даты новой встречи в Стамбуле является яркой иллюстрацией степени её договороспособности. Можно себе представить, как будет вести себя делегация Киева, когда речь зайдёт о существе позиций на переговорах», — отметил сенатор.

Ранее сообщалось, что российская делегация направится в Стамбул для проведения нового раунда переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Встреча между сторонами должна пройти 2 июня.