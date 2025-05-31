Карасин раскритиковал Киев за «мелкотравчатую возню» вокруг даты переговоров

По мнению Карасина, поведение Украины в вопросе определения даты встречи говорит о сложностях, которые могут возникнуть при обсуждении существенных позиций на переговорах. Он добавил, что кульбиты в ходе переговоров могут быть впечатляющими.
«Мелкотравчатая возня киевской власти вокруг даты новой встречи в Стамбуле является яркой иллюстрацией степени её договороспособности. Можно себе представить, как будет вести себя делегация Киева, когда речь зайдёт о существе позиций на переговорах», — отметил сенатор.
Ранее сообщалось, что российская делегация направится в Стамбул для проведения нового раунда переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Встреча между сторонами должна пройти 2 июня.