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Встреча Путина c вдовой Абэ попала на главные страницы японских газет

Видео встречи президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения, — опубликовано на первых полосах сайтов японских газет Asahi («Асахи») и Yomiuri («Иомиури»).

Видео встречи президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения, — опубликовано на первых полосах сайтов японских газет Asahi («Асахи») и Yomiuri («Иомиури»).

На записи запечатлено, как российский лидер встречает иностранную гостью в Кремле, вручает ей цветы, они обмениваются рукопожатиями и ведут беседу. Также в ролике показана поездка японки к зданию Большого театра.

«Господин Путин, встреча с госпожой Акиэ: “не забывая Абэ”», — указано в публикации электронной версии первой газеты. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встреча прошла в Москве 29 мая.

Согласно данным пресс-службы президента, встреча Владимира Путина и Акиэ Абэ прошла в Кремле и была частной по своему характеру. В ходе беседы с Акиэ Абэ Путин выразил признательность за вклад её супруга в укрепление отношений между Россией и Японией. Глава государства подчеркнул, что Синдзо Абэ сыграл ключевую роль в развитии двустороннего сотрудничества, внеся весомый личный вклад в продвижение диалога между странами.

По завершении разговора вдова экс-премьера Японии направилась на премьеру обновлённой постановки «Конёк-Горбунок» в Большой театр. Путин предоставил ей свой официальный лимузин «Аурус».

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