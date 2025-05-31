Встреча Путина c вдовой Абэ попала на главные страницы японских газет

Согласно данным пресс-службы президента, встреча Владимира Путина и Акиэ Абэ прошла в Кремле и была частной по своему характеру. В ходе беседы с Акиэ Абэ Путин выразил признательность за вклад её супруга в укрепление отношений между Россией и Японией. Глава государства подчеркнул, что Синдзо Абэ сыграл ключевую роль в развитии двустороннего сотрудничества, внеся весомый личный вклад в продвижение диалога между странами.