Администрация Трампа вводит 50-процентные пошлины на сталь

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о резком увеличении импортных пошлин на сталь с 25% до 50%. Это решение было озвучено главой государства во время визита на предприятие US Steel в Пенсильвании, где одновременно была представлена новая инвестиционная сделка с Японией.
Новые протекционистские меры стали продолжением торговой политики, начатой 2 апреля введением «взаимных» тарифов. Первоначальная ставка в 10% уже была повышена для 57 стран, а теперь ожидается всеобщее увеличение до 50%, несмотря на юридические сложности. На прошлой неделе федеральный суд временно заблокировал тарифы, но апелляционная инстанция оперативно восстановила их действие.
«Мы собираемся ввести 25-процентное увеличение. Мы собираемся поднять пошлины на сталь в США с 25% до 50%, что еще больше укрепит сталелитейную промышленность в США», — сказал глава Белого дома.
Ранее сообщалось, что автопром США может остановить производство из-за дефицита китайских магнитов.