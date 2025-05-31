Администрация Трампа вводит 50-процентные пошлины на сталь

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о резком увеличении импортных пошлин на сталь с 25% до 50%. Это решение было озвучено главой государства во время визита на предприятие US Steel в Пенсильвании, где одновременно была представлена новая инвестиционная сделка с Японией.