Трамп объявил об увеличении ввозных пошлин на импорт стали до 50%

Ранее сообщалось, что суд временно приостановил действие таможенных пошлин на товары из Китая, введенных администрацией Дональда Трампа. Судья Рудольф Контрерас признал эти пошлины незаконными. Они были введены с целью борьбы с теми торговыми практиками Китая, которые Вашингтон считал «неправомерными», а также для решения проблемы поставок синтетических опиоидов.