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Трамп объявил об увеличении ввозных пошлин на импорт стали до 50%

Администрация США планирует вдвое увеличить таможенные пошлины на импорт стали. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

«Мы собираемся повысить тарифы на 25%. Мы повысим тарифы на импорт стали в Соединённые Штаты Америки с 25% до 50%», — сказал хозяин Белого дома.

Республиканец добавил, что это решение ещё больше обезопасит сталелитейную промышленность Соединённых Штатов.

Ранее сообщалось, что суд временно приостановил действие таможенных пошлин на товары из Китая, введенных администрацией Дональда Трампа. Судья Рудольф Контрерас признал эти пошлины незаконными. Они были введены с целью борьбы с теми торговыми практиками Китая, которые Вашингтон считал «неправомерными», а также для решения проблемы поставок синтетических опиоидов.