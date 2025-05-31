Небензя: Россия не допустит повторения Минских соглашений с Украиной

Представитель России также подчеркнул, что для окончательного урегулирования конфликта необходимо устранить его первопричины. По его словам, только комплексный и принципиальный подход к решению проблем обеспечит долгосрочный мир и стабильность в регионе, а повторение прошлых ошибок недопустимо для достижения мира «раз и навсегда».