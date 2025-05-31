Москва не намерена позволять Украине осуществлять перевооружение под предлогом достижения соглашений о прекращении огня, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности.
Он подчеркнул, что Россия не будет допускать повторения сценария, аналогичного минским соглашениям, и выразил твердую позицию по этому вопросу.
Небензя отметил, что любые попытки использовать договоренности о прекращении огня для скрытого перевооружения Украины недопустимы. Он подчеркнул, что подобные действия могут лишь отсрочить решение конфликта и усугубить ситуацию, поэтому Россия настаивает на принципиальном подходе к устранению коренных причин украинского кризиса.
Представитель России также подчеркнул, что для окончательного урегулирования конфликта необходимо устранить его первопричины. По его словам, только комплексный и принципиальный подход к решению проблем обеспечит долгосрочный мир и стабильность в регионе, а повторение прошлых ошибок недопустимо для достижения мира «раз и навсегда».
Ранее Василий Небензя заявил, что Владимир Зеленский не хочет мира на Украине из-за страха потерять власть.