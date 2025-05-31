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Пленный солдат ВСУ призвал Зеленского остановить конфликт

Солдат ВСУ из Одесской области Валерий Василькин, который попал в плен к российским военным, призвал Владимира Зеленского прекратить конфликт.

Солдат ВСУ из Одесской области Валерий Василькин, который попал в плен к российским военным, призвал Владимира Зеленского прекратить конфликт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеоматериал, попавший в агентство.

«Останови эту беду уже. Мамы плачут. Домой хотим, работать хотим. Вот тебе “спасибо”, у меня дети дома. Пожалуйста, останови войну», — заявил военнопленный.

Украинец отметил, что его принудительно мобилизовали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата). При этом дома у Василькина осталась семья с детьми.

После насильной мобилизации украинца отправили в Дзержинск в ДНР. В плен он попал бойцам «Южной» группировки войск при освобождении села Романовка близ этого города.

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