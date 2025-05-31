Израиль заблокирует визит глав МИД стран Ближнего Востока в Палестину — Times of Israel

В июле 2024 года парламент Израиля (Кнессет) одобрил подавляющим большинством голосов — 68 из 120 — декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан. В документе подчеркивается, что Израиль будет противодействовать любым попыткам одностороннего навязывания ему учреждения палестинского государства.