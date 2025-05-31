Израиль заблокирует визит глав МИД стран Ближнего Востока в Палестину — Times of Israel

Власти Израиля намерены сорвать запланированный на воскресенье визит глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции в Палестину. Об этом сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника.
Ранее о подобном решении израильских властей информировал журналист портала Axios Барак Равид. По сведениям Times of Israel, в воскресенье министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции планировали посетить Палестину и провести встречу с президентом Махмудом Аббасом.
В публикации издания указывается, что Израиль не разрешит делегации глав внешнеполитических ведомств стран Ближнего Востока во главе с высокопоставленным саудовским дипломатом совершить в воскресенье запланированный визит на Западный берег реки Иордан.
По словам источника газеты, это связано с намерением палестинской администрации провести встречу, направленную на продвижение идеи создания палестинского государства.
В июле 2024 года парламент Израиля (Кнессет) одобрил подавляющим большинством голосов — 68 из 120 — декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан. В документе подчеркивается, что Израиль будет противодействовать любым попыткам одностороннего навязывания ему учреждения палестинского государства.