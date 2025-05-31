Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль заблокирует визит глав МИД стран Ближнего Востока в Палестину — Times of Israel

Израиль решил заблокировать запланированный на воскресенье визит министров иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции в Палестину, сообщает газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Власти Израиля намерены сорвать запланированный на воскресенье визит глав МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции в Палестину. Об этом сообщает газета Times of Israel, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника.

Ранее о подобном решении израильских властей информировал журналист портала Axios Барак Равид. По сведениям Times of Israel, в воскресенье министры иностранных дел Саудовской Аравии, ОАЭ, Египта, Иордании, Катара и Турции планировали посетить Палестину и провести встречу с президентом Махмудом Аббасом.

В публикации издания указывается, что Израиль не разрешит делегации глав внешнеполитических ведомств стран Ближнего Востока во главе с высокопоставленным саудовским дипломатом совершить в воскресенье запланированный визит на Западный берег реки Иордан.

По словам источника газеты, это связано с намерением палестинской администрации провести встречу, направленную на продвижение идеи создания палестинского государства.

В июле 2024 года парламент Израиля (Кнессет) одобрил подавляющим большинством голосов — 68 из 120 — декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан. В документе подчеркивается, что Израиль будет противодействовать любым попыткам одностороннего навязывания ему учреждения палестинского государства.