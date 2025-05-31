«Я могу избить их обоих»: Байден отреагировал на книгу о своем президентстве

Книга «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз», написанная журналистами Джейком Тэппером и Алексом Томпсоном, содержит утверждения бывших сотрудников администрации о том, что к 2024 году Байден испытывал значительные трудности при исполнении обязанностей. Авторы ссылаются на использование президентом шпаргалок даже на закрытых заседаниях.