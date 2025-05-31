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«Я могу избить их обоих»: Байден отреагировал на книгу о своем президентстве

Бывший президент США Джо Байден отреагировал на выход книги о периоде его президентства.

Бывший президент США Джо Байден отреагировал на выход книги о периоде его президентства. На мероприятии в Делавэре политик в шутку заявил, что готов «избить» авторов публикации, несмотря на обвинения в своей некомпетентности.

«Вы видите, что я умственно некомпетентен, я не могу ходить, и я могу избить их обоих», — заявил экс-президент с улыбкой на лице.

Книга «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз», написанная журналистами Джейком Тэппером и Алексом Томпсоном, содержит утверждения бывших сотрудников администрации о том, что к 2024 году Байден испытывал значительные трудности при исполнении обязанностей. Авторы ссылаются на использование президентом шпаргалок даже на закрытых заседаниях.

Ранее Дональд Трамп усомнился в компетентности врачей Байдена.