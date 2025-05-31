The Times: расходы Британии на оборону достигнут 3% к 2034 году

Источник газеты в оборонном ведомстве сообщил, что разработчики стратегического обзора вопросов обороны Великобритании, который должен быть представлен 2 июня, исходят из того, что расходы на уровне 3% будут достигнуты именно к 2034 году. Сам же документ должен занять 130 страниц.