Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times: расходы Британии на оборону достигнут 3% к 2034 году

По заверению главы Минобороны Великобритании Джона Хили, «нет сомнений», что это будет сделано.

Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Оборонные расходы Великобритании достигнут 3% ВВП королевства к 2034 году. Об этом сообщила газета The Times.

«При будущем парламенте (после 2029 года — прим. ТАСС) эта страна будет тратить 3% нашего ВВП на оборону», — пообещал глава Минобороны Великобритании Джон Хили в интервью изданию. По заверению чиновника, «нет сомнений», что это будет сделано.

В феврале премьер-министр Кир Стармер заявил, что на оборонные нужды к 2027 году будет направляться 2,5% ВВП вместо нынешних 2,3%. Доля расходов в 3% называлась тогда лишь как цель.

Согласно же последним заявлениям Хили, теперь это не просто амбиции, но определенность.

Источник газеты в оборонном ведомстве сообщил, что разработчики стратегического обзора вопросов обороны Великобритании, который должен быть представлен 2 июня, исходят из того, что расходы на уровне 3% будут достигнуты именно к 2034 году. Сам же документ должен занять 130 страниц.