Пентагон заключил контракт на утилизацию авианосца с ядерной установкой

«Компании NorthStar Maritime Dismantlement Services LLC, Вернон, штат Вермонт, присужден контракт с твердой фиксированной ценой на сумму 536 749 731 долл. США на демонтаж, переработку и утилизацию бывшего Enterprise (CVN-65)», — следует из опубликованного Пентагоном реестра контрактов.
Работы по утилизации продолжатся до ноября 2029 года, отмечает военное ведомство.
При этом авианосец завершил службу еще в 2012 году, изначально ожидалось, что он будет утилизирован до 2015 года, но затем эти планы постоянно откладывались. Официально он был выведен из состава ВМС США только в 2017 году.