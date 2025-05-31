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Пентагон заключил контракт на утилизацию авианосца с ядерной установкой

ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. Пентагон в субботу объявил, что заключил контракт на 536 миллионов долларов на утилизацию первого в мире авианосца с ядерной силовой установкой USS Enterprise (CVN-65).

Источник: Reuters

«Компании NorthStar Maritime Dismantlement Services LLC, Вернон, штат Вермонт, присужден контракт с твердой фиксированной ценой на сумму 536 749 731 долл. США на демонтаж, переработку и утилизацию бывшего Enterprise (CVN-65)», — следует из опубликованного Пентагоном реестра контрактов.

Работы по утилизации продолжатся до ноября 2029 года, отмечает военное ведомство.

При этом авианосец завершил службу еще в 2012 году, изначально ожидалось, что он будет утилизирован до 2015 года, но затем эти планы постоянно откладывались. Официально он был выведен из состава ВМС США только в 2017 году.