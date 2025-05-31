Дубинский: Украина не сможет сама создавать ракеты для ударов по России

Он подчеркнул, что за годы руководства Владимира Зеленского и его окружения промышленность и оборонно-промышленный комплекс Украины были разрушены до такой степени, что на заводах Укроборонпрома даже простую мину собрать не могут. Поэтому разговоры о возможностях создания современных ракет он считает нереалистичными.