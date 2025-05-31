Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, выразил мнение, что Украина не сможет самостоятельно создавать ракеты для нанесения ударов по России, даже если Германия тайно поставит ей ракеты Taurus под видом других вооружений.
Он подчеркнул, что даже при получении таких ракет украинская промышленность не способна их собрать или модернизировать самостоятельно.
Он подчеркнул, что за годы руководства Владимира Зеленского и его окружения промышленность и оборонно-промышленный комплекс Украины были разрушены до такой степени, что на заводах Укроборонпрома даже простую мину собрать не могут. Поэтому разговоры о возможностях создания современных ракет он считает нереалистичными.
По мнению политика, руководство Киева сознательно преувеличивает возможности украинского оборонного комплекса, чтобы создать иллюзию успехов и укрепить свою позицию. Он саркастически отметил, что максимум, что Украина способна сделать — это собрать «конструктор Lego».
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в случае удара по РФ немецкой ракетой Taurus, от Москвы последует адекватный ответ.