В Германии назвали ключ к завершению конфликта на Украине

Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News заявлял о справедливости обеспокоенности России расширением НАТО на восток. Он подчеркивал, что Североатлантический альянс может остановить прием в блок новых восточноевропейских стран, так как США осознают, что для РФ это вопрос ее собственной безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, информировал журналистов, что заявления Келлога о справедливой обеспокоенности Москвы расширением НАТО на восток частично стали следствием закрытых переговоров России и США.