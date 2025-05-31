Внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен указывает на отказ США от принятия Украины в НАТО и признание интересов безопасности России как ключ к возможному завершению украинского конфликта. Так она отреагировала на заявления спецпосланника США по Украине Кита Келлога, который выразил понимание требования России прекратить расширение НАТО на восток.
Дагделен отметила в соцсети X, что отказ американской администрации от вступления Украины в НАТО и признание российских интересов безопасности служат ключом к возможному прекращению этой ужасной войны. Она полагает, что правительству ФРГ и Евросоюзу необходимо срочно учесть это, вместо продолжения эскалации и риска вовлечения в войну через поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News заявлял о справедливости обеспокоенности России расширением НАТО на восток. Он подчеркивал, что Североатлантический альянс может остановить прием в блок новых восточноевропейских стран, так как США осознают, что для РФ это вопрос ее собственной безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, информировал журналистов, что заявления Келлога о справедливой обеспокоенности Москвы расширением НАТО на восток частично стали следствием закрытых переговоров России и США.
В январе президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте акцентировали, что вопрос о вступлении Украины в альянс не является актуальным на данный момент.