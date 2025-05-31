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«Можете не рассчитывать»: Небензя обратился к Западу на заседании Совета Безопасности ООН

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Москва не позволит возобновления сценария, аналогичного Минским соглашениям. По его словам, Россия не допустит попытки Киева использовать временную передышку для подготовки к продолжению конфликта.

Источник: Life.ru

«Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации. На это вы можете не рассчитывать. Повторения “Минска” не будет», — сказал он.

Дипломат отметил, что Вооружённые силы Российской Федерации готовы продолжать боевые операции столько, сколько это потребуется. Небензя также акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта.

А ранее Василий Небензя заявил, что Москва готова к обсуждению прекращения огня, если Киев остановит мобилизацию и прекратит получать оружие от западных стран. Тем временем бывший глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский воспринимает перемирие с Россией как приближающийся свет в туннеле поезда.