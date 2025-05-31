«Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации. На это вы можете не рассчитывать. Повторения “Минска” не будет», — сказал он.
Дипломат отметил, что Вооружённые силы Российской Федерации готовы продолжать боевые операции столько, сколько это потребуется. Небензя также акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта.
А ранее Василий Небензя заявил, что Москва готова к обсуждению прекращения огня, если Киев остановит мобилизацию и прекратит получать оружие от западных стран. Тем временем бывший глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский воспринимает перемирие с Россией как приближающийся свет в туннеле поезда.