«Одна конкретная таблетка»: Байден рассказал, как проходит его лечение от рака

«Всё сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой… Никакие органы не затронуты», — поделился он на мероприятии в Делавэре, которое было посвящено памяти погибших военнослужащих.
Это первое официальное заявление политика о болезни после того, как информация стала достоянием общественности. Экс-президент уточнил, что его наблюдает известный хирург, успешно прошедший лечение рака. По его словам, прогноз остаётся благоприятным.
Напомним, 18 мая Джо Байдену диагностировали быстро прогрессирующий рак предстательной железы. Врач-терапевт Андрей Звонков отметил, что фактором риска в случае экс-президента является его возраст, когда химия уже «убийственно вредна». А недавно Байден впервые появился на публике — вместе с супругой Джилл он посетил выпускной своего внука.