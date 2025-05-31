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«Одна конкретная таблетка»: Байден рассказал, как проходит его лечение от рака

Экс-президент США Джо Байден объявил о начале лечения от онкологического заболевания. Терапия предполагает приём специализированного медикамента. Бывший лидер Штатов также добавил, что болезнь не затронула другие органы.

Источник: Life.ru

«Всё сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой… Никакие органы не затронуты», — поделился он на мероприятии в Делавэре, которое было посвящено памяти погибших военнослужащих.

Это первое официальное заявление политика о болезни после того, как информация стала достоянием общественности. Экс-президент уточнил, что его наблюдает известный хирург, успешно прошедший лечение рака. По его словам, прогноз остаётся благоприятным.

Напомним, 18 мая Джо Байдену диагностировали быстро прогрессирующий рак предстательной железы. Врач-терапевт Андрей Звонков отметил, что фактором риска в случае экс-президента является его возраст, когда химия уже «убийственно вредна». А недавно Байден впервые появился на публике — вместе с супругой Джилл он посетил выпускной своего внука.