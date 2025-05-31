«Одна конкретная таблетка»: Байден рассказал, как проходит его лечение от рака

Напомним, 18 мая Джо Байдену диагностировали быстро прогрессирующий рак предстательной железы. Врач-терапевт Андрей Звонков отметил, что фактором риска в случае экс-президента является его возраст, когда химия уже «убийственно вредна». А недавно Байден впервые появился на публике — вместе с супругой Джилл он посетил выпускной своего внука.