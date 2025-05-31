Слуцкий отреагировал на заявление Мерца и задал вопрос о готовности Германии к войне ради Зеленского

Он подчеркнул, что страны, солидарные с позицией Германии, могут столкнуться с полномасштабной войной, если ФРГ всё же решится на поставки ракет Taurus. По словам Леонида Слуцкого, «здравые политики» не хотят втягивания Европы в вооруженный конфликт. Однако, если Германия будет участвовать в снабжении Киева ракетами, европейцев ждет «бездумная и совершенно чудовищная война».