Немецкие власти сделали острое заявление о вероятных поставках дальнобойных ракет Taurus боевикам ВСУ. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий предупредил Европу о последствиях в эфире «России 24».
Он подчеркнул, что страны, солидарные с позицией Германии, могут столкнуться с полномасштабной войной, если ФРГ всё же решится на поставки ракет Taurus. По словам Леонида Слуцкого, «здравые политики» не хотят втягивания Европы в вооруженный конфликт. Однако, если Германия будет участвовать в снабжении Киева ракетами, европейцев ждет «бездумная и совершенно чудовищная война».
«Готов ли канцлер Германии Фридрих Мерц к полномасштабной войне ради сохранения у власти господина Зеленского? Здесь никакой поддержкой мира для Украины не пахнет, а именно генетическая русофобия, которая ослепила Мерца до такой степени, что он не обращает внимания на своих собственных граждан», — заявил депутат.
По данным немецких СМИ, канцлер ФРГ руководствуется «стратегической двусмысленностью». Он хочет получить уступки от российского правительства в отношении украинского конфликта.