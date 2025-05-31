Бока подчеркнул, что европейская цивилизация основана на ценностях иудейско-христианских и гуманистических традиций. Если Брюссель продолжит говорить иначе, он фактически разрушит основы европейской культуры. По его словам, сегодня патриоты и сторонники федерализации борются за душу Европы — и между ними нет компромисса: суверенитет либо есть полностью, либо его нет вовсе.