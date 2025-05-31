Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Европейский союз утратил свои христианские ценности, а также истинную свободу слова и толерантность. По его словам, Брюссель сегодня отклоняется от принципов свободы и забыл истинное значение терпимости.
Он предупредил, что утраченный суверенитет и исчезнувшие нации — это процессы, которые невозможно обратить вспять, и в будущем наши потомки будут рассказывать о Европе так же, как мы сейчас вспоминаем затонувшую Атлантиду.
Министр подчеркнул, что в Европе сейчас идет борьба между двумя основными направлениями: патриотическим, защищающим суверенные нации и христианские ценности, и федералистским, стремящимся к централизации власти в ЕС и расширению полномочий Брюсселя за счет самостоятельности стран-членов.
Он отметил, что именно эти два пути определяют будущее континента: либо сохранение традиционных ценностей и суверенитета, либо постепенное разрушение европейской цивилизации под натиском централизации.
Бока подчеркнул, что европейская цивилизация основана на ценностях иудейско-христианских и гуманистических традиций. Если Брюссель продолжит говорить иначе, он фактически разрушит основы европейской культуры. По его словам, сегодня патриоты и сторонники федерализации борются за душу Европы — и между ними нет компромисса: суверенитет либо есть полностью, либо его нет вовсе.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что принудительное насаждение единой политической точки зрения и лишение европейских государств права вето обернутся крахом для Европейского союза.