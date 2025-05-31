США не успеют развернуть систему «Золотой купол» до конца президентства Трампа

Амбициозный проект американской системы противоракетной обороны «Золотой купол» (Golden Dome) не будет полностью реализован к концу президентского срока Дональда Трампа. Как сообщает The Guardian со ссылкой на источники, к 2028 году система сможет лишь частично функционировать, ограничившись демонстрационными возможностями.
Согласно данным издания, Пентагон сосредоточится сначала на создании инфраструктуры для сбора данных, включая развертывание сети космических датчиков и систем связи. В течение ближайших полутора лет планируется разработать компоненты, способные отслеживать массовый пуск ракет, но без возможности их перехвата.
Окончательная стоимость проекта остается неопределенной и будет зависеть от масштабов реализации. В рамках сотрудничества рассматривается возможность подключения Канады к системе через предоставление спутниковых и радиолокационных данных.
Ранее Трамп озвучил условия подключения Канады к системе «Золотой купол».