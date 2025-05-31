Армия России в Донбассе постепенно перерезает пути снабжения ВСУ на ряде направлений. Такое заявление сделал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
Он отметил, что перерезание путей снабжения ВСУ происходит несмотря на то, что Киев продолжает переброску дополнительных резервов на самые уязвимые участки фронта.
«Тем не менее, они пытаются все-таки наиболее уязвимые или наиболее для них чувствительные участки поддерживать переброской дополнительных резервов», — цитирует Пушилина агентство РИА Новости.
Одним из таких направлений Пушилин назвал Красноармейск, который на Украине именуется Покровском. Также аналогичная ситуация развивается в Часовом Яре и на Константиновском направлении.
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