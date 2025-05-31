Отказ Соединенных Штатов Америки от идеи включить Украину в Североатлантический альянс станет ключом к завершению конфликта в республике. Такое мнение выразила внешнеполитический эксперт партии Германии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен.
Она призвала считаться с интересами безопасности РФ. Так специалист прокомментировала слова спецпосланника США по Украине Кита Келлога, сказавшего, что понимает требование Москвы о прекращении расширения НАТО на восток.
— Отказ администрации США от вступления Украины в альянс и признание интересов безопасности РФ являются ключом к возможному прекращению этого чудовищного конфликта, — написала Дагделен в социальной сети X.
По ее мнению, правительству ФРГ и Европейскому союзу нужно учитывать данный факт, а не способствовать эскалации напряжения в регионе и рисковать быть втянутыми в войну с поставками ракет Taurus.
Москва будет рассматривать любые варианты ответа в случае удара немецкой дальнобойной ракетой Taurus по территории РФ. С таким заявлением 30 мая выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.