Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России за неделю уничтожили значительное число вражеских целей в зоне СВО. В частности, был сбит украинский истребитель МиГ-29, а также 30 американских управляемых авиабомб JDAM, 16 реактивных снарядов HIMARS и 1 439 беспилотников самолётного типа. Кроме того, двенадцать российских военнослужащих, принимавших участие в ликвидации американского истребителя F-16, были премированы на общую сумму 15 миллионов рублей.