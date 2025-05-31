Трамп выразил недоумение ударами России по Украине в разгар переговоров

Дональд Трамп выразил недоумение ударами России по Украине в момент, когда переговоры о прекращении огня, по его словам, были «близки к завершению». Президент США признался, что не любит подобные «сюрпризы». Впрочем, Трамп пока воздерживается от поддержки новых «жесточайших санкций» против России, чтобы не сорвать переговорный процесс, который должен продолжиться на следующей неделе в Стамбуле.
Президент США Дональд Трамп заявил, что был «очень удивлен» недавними ударами ВС РФ по украинским городам, произошедшими на фоне, как он выразился, «приближающегося к завершению» переговорного процесса. Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп отметил: «Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты».
«Мы уже подходили к решению проблемы, и вдруг начались обстрелы, люди погибли. Я видел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и меня это очень разочаровало», — заявил Трамп.
Во время беседы в Овальном кабинете, которую показал C-SPAN, журналист заявил, что Трампу и его команде «приходится иметь дело с очень упрямым Владимиром Путиным». «И Зеленским», — добавил Трамп.
Его также спросили, считает ли он российского президента «хорошим или плохим парнем». «Я знаю его очень хорошо, и мне пришлось пройти через многое вместе с ним», — ответил Трамп.
Минобороны России утверждает, что удары наносятся по складам боеприпасов и инфраструктуре ВСУ в Одесской, Сумской и Житомирской областях. По версии Москвы, атаки стали ответом на массированное применение украинских беспилотников — за последнюю неделю, по данным Москвы, на территории России было сбито более 2 тыс. дронов.
«Жесточайшие санкции» против России.
В США продолжают обсуждать новые антироссийские меры. Сенатор-республиканец Линдси Грэм, побывавший в Киеве вместе с демократом Ричардом Блюменталем, сообщил о подготовке законопроекта, который должен ввести «жесточайшие санкции» в отношении России.
Проект закона предусматривает тарифы в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и иные ресурсы.
«Я ожидаю, что на следующей неделе сенат начнет вносить законопроект о санкциях. Есть члены палаты представителей, которые готовы внести его, и вы увидите действия конгресса», — сказал Грэм Reuters.
Сенатор уточнил, что цель инициативы — оказать давление на Москву и «дать инструменты президенту Трампу, чтобы усадить Путина за стол переговоров».
Однако сам Трамп пока воздерживается от поддержки новых ограничений. По его словам, слишком жесткие санкции могут повредить ходу переговорного процесса и осложнить достижение договоренностей. Источники в его окружении также указывают на то, что Белый дом стремится сохранить гибкость в подходе к возможному перемирию.