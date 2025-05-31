Трамп выразил недоумение ударами России по Украине в разгар переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что был «очень удивлен» недавними ударами ВС РФ по украинским городам, произошедшими на фоне, как он выразился, «приближающегося к завершению» переговорного процесса. Выступая перед журналистами в Овальном кабинете, Трамп отметил: «Я был очень удивлен, что по таким городам, как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, могли вот-вот закончиться, были выпущены ракеты».