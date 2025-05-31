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В Германии осознали, что нужно сделать для завершения конфликта на Украине: шаги касаются НАТО и ЕС

Немецкий политик Дагделен назвала шаги к урегулированию конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Американская администрация должна отказать Украине в запросе на членство в НАТО. Это станет ключом к мирному разрешению киевского кризиса. С таким советом обратилась внешнеполитический эксперт партии ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети.

Она также обратила внимание на важность мирового признания интересов безопасности России. Ранее все европейские политики говорили исключительно о киевской защите. Эксперт призвала правительство Германии и Евросоюз прислушаться к ее словам.

«Им следует срочно принять это во внимание вместо того, чтобы продолжать эскалацию и рисковать вступлением в конфликт с поставками дальнобойных ракет Taurus», — заключила Севим Дагделен.

Спецпосланник президента США Кит Келлог, тем временем, рассказал о диалоге с украинским министром обороны Рустемом Умеровым. По его словам, Киев якобы ждет от Москвы текста меморандума.