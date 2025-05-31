Американская администрация должна отказать Украине в запросе на членство в НАТО. Это станет ключом к мирному разрешению киевского кризиса. С таким советом обратилась внешнеполитический эксперт партии ФРГ «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен в соцсети.