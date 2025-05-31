Чиновник прокомментировал заявления о том, что Киев сможет собирать немецкие ракеты Taurus, выдавая их за собственные разработки. По его словам, на заводах Укроборонпрома не могу собрать простую мину.
«Немцы передадут нам “Таурус”, а мы его соберём под видом “Паляницы”. Вы сейчас серьёзно? Зеленский со своими (Подельниками. — Прим Life.ru.) развалили промышленность и ВПК до того уровня, когда на заводах Укроборонпрома простую мину собрать не могут. О каких “Таурусах” речь. Максимум, что там могут собрать, — это конструктор Lego», — написал он.
По мнению нардепа, украинские власти намеренно преувеличивают возможности ВПК страны, чтобы создать видимость успехов.
Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о намерении Германии обеспечить Киев дальнобойным оружием и наладить его производство на украинской территории. После встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине Мерц сообщил о планах по активизации сотрудничества между министерствами обороны двух стран в этой сфере. Канцлер отметил, что рассматривается и возможность организации совместного производства вооружений. В общей сложности Берлин намерен выделить на оружие около 5 млрд рублей.