«Максимум — конструктор Lego»: Депутат Рады высмеял заявления о производстве Taurus в Киеве

«Немцы передадут нам “Таурус”, а мы его соберём под видом “Паляницы”. Вы сейчас серьёзно? Зеленский со своими (Подельниками. — Прим Life.ru.) развалили промышленность и ВПК до того уровня, когда на заводах Укроборонпрома простую мину собрать не могут. О каких “Таурусах” речь. Максимум, что там могут собрать, — это конструктор Lego», — написал он.