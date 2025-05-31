Трамп подарил Маску золотой ключ за его усилия по сокращению госрасходов

Президент США Дональд Трамп вручил миллиардеру Илону Маску золотой ключ в знак признания его работы на посту руководителя ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).
После завершения своей миссии в правительстве Маск вернулся к деятельности в частном секторе. Трамп отметил, что этот подарок предназначен исключительно для очень особенных людей, и решил вручить его именно Илону как знак благодарности от всей страны. Вручив бизнесмену деревянную коробку с большим золотым ключом, президент подчеркнул важность его вклада и выразил благодарность.
Во время пресс-конференции Трамп неоднократно хвалил Маска за его достижения и работу, которую он проделал в правительстве. Он дал понять, что будет продолжать прислушиваться к советам и рекомендациям бизнесмена, а также отметил, что Маск может оставаться его другом и советником.
На вопрос журналиста о дальнейшем участии Маска в консультациях президент подтвердил, что рассчитывает на его поддержку и дальнейшее сотрудничество.
Ранее стало известно, что Маск покидает должность руководителя DOGE. Он поблагодарил Трампа за возможность принять участие в сокращении избыточных расходов США.