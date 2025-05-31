Трамп подарил Маску золотой ключ за его усилия по сокращению госрасходов

Во время пресс-конференции Трамп неоднократно хвалил Маска за его достижения и работу, которую он проделал в правительстве. Он дал понять, что будет продолжать прислушиваться к советам и рекомендациям бизнесмена, а также отметил, что Маск может оставаться его другом и советником.