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Трамп подарил Маску золотой ключ за его усилия по сокращению госрасходов

Маск вернулся к деятельности в частном секторе.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп вручил миллиардеру Илону Маску золотой ключ в знак признания его работы на посту руководителя ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).

После завершения своей миссии в правительстве Маск вернулся к деятельности в частном секторе. Трамп отметил, что этот подарок предназначен исключительно для очень особенных людей, и решил вручить его именно Илону как знак благодарности от всей страны. Вручив бизнесмену деревянную коробку с большим золотым ключом, президент подчеркнул важность его вклада и выразил благодарность.

Во время пресс-конференции Трамп неоднократно хвалил Маска за его достижения и работу, которую он проделал в правительстве. Он дал понять, что будет продолжать прислушиваться к советам и рекомендациям бизнесмена, а также отметил, что Маск может оставаться его другом и советником.

На вопрос журналиста о дальнейшем участии Маска в консультациях президент подтвердил, что рассчитывает на его поддержку и дальнейшее сотрудничество.

Ранее стало известно, что Маск покидает должность руководителя DOGE. Он поблагодарил Трампа за возможность принять участие в сокращении избыточных расходов США.