JPMorgan Chase: Вашингтону не следует надеяться, что Пекин поддастся на торговое давление

Правительство Соединенных Штатов Америки не должно надеяться, что Китай поддастся торговому давлению. Такое заявление сделал гендиректор банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон.
В первую очередь Даймон призвал США начать сотрудничество с Китаем.
«Я бы не стал рассчитывать на то, что они (китайцы — ред.) придут на поклон к Америке. Когда у них возникает проблема, они направляют на нее 100 тысяч инженеров. Они готовились к этому годами», — заявил Даймон на экономическом форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.
В то же время Даймон указал, что Китай не является главным врагом для США. Гендиректор банка считает, что наиболее серьезной проблемой для Вашингтона является «неумелое руководство» в разных сферах американской экономики.
Ранее стало известно, что США не успеют развернуть систему «Золотой купол» до конца президентства Трампа.