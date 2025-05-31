JPMorgan Chase: Вашингтону не следует надеяться, что Пекин поддастся на торговое давление

«Я бы не стал рассчитывать на то, что они (китайцы — ред.) придут на поклон к Америке. Когда у них возникает проблема, они направляют на нее 100 тысяч инженеров. Они готовились к этому годами», — заявил Даймон на экономическом форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана.