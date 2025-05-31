Глава Пентагона заявил о готовности США «сражаться и побеждать» Китай

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не стремится к военному конфликту с Китаем, но готов к решительным действиям в случае необходимости. Выступая на форуме безопасности в Сингапуре, он обвинил Пекин в попытках изменить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и наращивании военного потенциала.