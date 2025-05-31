Глава Пентагона заявил о готовности США «сражаться и побеждать» Китай

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон не стремится к военному конфликту с Китаем, но готов к решительным действиям в случае необходимости. Выступая на форуме безопасности в Сингапуре, он обвинил Пекин в попытках изменить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе и наращивании военного потенциала.
Хегсет подчеркнул, что США не допустят давления на своих союзников и сохранят присутствие в регионе. При этом он отметил, что американская сторона предпочитает дипломатические решения, но в случае провала сдерживающих мер вооруженные силы страны готовы выполнить приказ президента.
«Но если сдерживание провалится и поступит приказ от главнокомандующего, мы готовы делать то, что у Министерства обороны получается лучше всего, — сражаться и решительно побеждать», — заявил Хегсет.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном расширении зоны оперативной ответственности НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе в случае вовлечения военных КНДР в европейский конфликт.
Ранее сообщалось, что США не успеют развернуть систему «Золотой купол» до конца президентства Трампа.