Посол РФ в Швеции сообщил о заморозке двусторонних контактов с Россией

Ранее Сергей Беляев сообщал о напряжённой ситуации вокруг работы российского посольства в Стокгольме. По его словам, на дипломатов оказывается систематическое психологическое давление, в том числе при помощи дронов. Один из таких инцидентов произошёл 25 мая, однако, как уточнил посол, шведской полиции до сих пор не удалось установить личности причастных к атаке.