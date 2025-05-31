Посол РФ в Швеции сообщил о заморозке двусторонних контактов с Россией

«Наши двусторонние политические контакты заморожены по инициативе шведской стороны, торговый оборот неуклонно сокращается, да и научные, культурные и спортивные обмены, которые, казалось бы, должны быть свободны от влияния геополитической конъюнктуры, сведены к нулю», — подчеркнул дипломат.
Беляев отметил, что такая ситуация отражает не просто локальный конфликт, а более широкую напряжённость между Россией и коллективным Западом. По его словам, Швеция выступает своеобразным проводником антироссийской повестки, полностью встроенной в западную систему координат.
На сегодняшний день единственное, что остаётся от прежних двусторонних связей, это дипломатическое присутствие. Дипломат напомнил, что российское посольство в Стокгольме продолжало работу даже в годы Второй мировой войны.
Ранее Сергей Беляев сообщал о напряжённой ситуации вокруг работы российского посольства в Стокгольме. По его словам, на дипломатов оказывается систематическое психологическое давление, в том числе при помощи дронов. Один из таких инцидентов произошёл 25 мая, однако, как уточнил посол, шведской полиции до сих пор не удалось установить личности причастных к атаке.