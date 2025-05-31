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Сенат Конгресса США подготовил проект об усилении санкций против РФ: какова реакция Трампа

Трамп ответил, что не знает, поддержит ли проект об усилении санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Представители Сената Конгресса Соединенных Штатов разработали новый законопроект, касающийся ужесточения антироссийских санкций. Документ готов к рассмотрению. Американский лидер Дональд Трамп отреагировал на проект, разработанный совместными усилиями демократов и республиканцев.

Президент США ответил, что пока не знает, станет ли поддерживать инициативу сенаторов. Ранее американский лидер неоднократно утверждал, что не планирует ужесточать санкции в отношении России.

«Я не знаю. Я должен увидеть законопроект. Взгляну на него», — заявил Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами.

По сведениям телеканала NBC, американские чиновники давят на президента США в вопросе ужесточения санкций. Они хотят добиться принятия более жестких мер в отношении Москвы.