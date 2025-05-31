На два месяца под стражу поместили главу посёлка Усть-Ордынского

Ранее Асалханова обвинили в получении крупной взятки. Его оставили на свободе, и в это время он неоднократно предпринимал меры по сокрытию улик и склонению свидетелей к даче ложных показаний. Так, в феврале-марте 2025 года Асалханов организовал ложный донос о совершении преступления: он уговорил знакомую сообщить, что на неё напал один из подозреваемых по делу о взятке, который дал показания, изобличающие Асалханова.