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На два месяца под стражу поместили главу посёлка Усть-Ордынского

Глава муниципального образования Усть-Ордынское Анатолий Асалханов стал фигурантом второго уголовного дела и помещён под стражу на два месяца.

Источник: Freepik

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Ранее Асалханова обвинили в получении крупной взятки. Его оставили на свободе, и в это время он неоднократно предпринимал меры по сокрытию улик и склонению свидетелей к даче ложных показаний. Так, в феврале-марте 2025 года Асалханов организовал ложный донос о совершении преступления: он уговорил знакомую сообщить, что на неё напал один из подозреваемых по делу о взятке, который дал показания, изобличающие Асалханова.

Следствие разобралось в хитросплетениях и возбудило в отношении главы ещё одно уголовное дело. Асалханову предъявили обвинение, а суд заключил его под стражу.