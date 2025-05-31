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Guardian: Лондон в стратегическом обзоре напишет об угрозе со стороны РФ

В документе Китай также будет представлен как «сложный и неизменный вызов» для Великобритании.

Источник: Аргументы и факты

Великобритания готовится опубликовать обзор стратегической обороны, в котором Россия будет названа источником «непосредственной и насущной» угрозы, сообщает газета Guardian.

Согласно информации, документ объемом около 130 страниц подготовлен тремя советниками премьер-министра Кира Стармера и содержит предупреждение о серьёзных рисках, якобы исходящих от России.

Кроме того, в документе Китай представлен как «сложный и неизменный вызов» для Великобритании. Газета отмечает, что в целом военная угроза со стороны России будет названа самой высокой с конца холодной войны.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в структурах НАТО и Евросоюза реализуются программы, направленные на подготовку к открытому военному противостоянию с Россией.