Guardian: Лондон в стратегическом обзоре напишет об угрозе со стороны РФ

Великобритания готовится опубликовать обзор стратегической обороны, в котором Россия будет названа источником «непосредственной и насущной» угрозы, сообщает газета Guardian.
Согласно информации, документ объемом около 130 страниц подготовлен тремя советниками премьер-министра Кира Стармера и содержит предупреждение о серьёзных рисках, якобы исходящих от России.
Кроме того, в документе Китай представлен как «сложный и неизменный вызов» для Великобритании. Газета отмечает, что в целом военная угроза со стороны России будет названа самой высокой с конца холодной войны.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в структурах НАТО и Евросоюза реализуются программы, направленные на подготовку к открытому военному противостоянию с Россией.