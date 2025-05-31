Василькин заявил, что проживает рядом с Одессой, а в Дзержинске оказался, потому что его забрали сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки). Ему обещали отправку на вторую линию для рытья блиндажей, но вместо этого погрузили «всем, чем попало» и перебросили в данный район в составе группы из ста человек.
Ранее боец РФ с позывным Бэра, служащий в составе 242-го полка группировки войск «Центр», рассказал об эпизоде во время штурма Александрополя. После взрыва гранаты, разорвавшейся у его ног, он не только остался невредим, но и вышел победителем из рукопашной схватки с противником. Бэра сообщил, что, к всеобщему удивлению, остался невредимым, отделавшись лишь контузией.