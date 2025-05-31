Трамп не определился с позицией по санкциям против России

Президент США Дональд Трамп отказался однозначно поддержать новый законопроект об ужесточении санкций против России, разработанный сенаторами Линдси Грэмом* (внесен в список террористов и экстремистов) и Ричардом Блюменталем. Отвечая на вопросы журналистов на военной базе Эндрюс, американский лидер заявил, что сначала должен ознакомиться с документом.
«Я не знаю. Я должен его увидеть. Взгляну на него», — заявил Трамп.
Напомним, что по информации саудовского издания Okaz, президент США Дональд Трамп воздерживается от резкой эскалации с Россией в контексте украинского конфликта, опасаясь повторения сценария Карибского кризиса 1962 года.
Ранее глава Пентагона Хегсет заявил о готовности США «сражаться и побеждать» Китай.
* внесен в список террористов и экстремистов.