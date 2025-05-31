На Западе назвали речь Мерца о Taurus блефом и предупредили об «экстремальных мерах» Европы

По его мнению, европейцы видят, что ситуация на поле боя для Украины плачевная. Представители ЕС способны на «экстремальные меры». При этом военный не уточнил, что конкретно могут предпринять европейские политики. Однако отставной полковник порассуждал на предмет последних заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца, назвав их «блефом».