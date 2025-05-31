Европейские политики, в большинстве своем, приняли проукраинскую позицию. Они могут пойти на всё для предотвращения поражения Киева в украинском конфликте. С таким заявлением выступил на YouTube-канале отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бод.
По его мнению, европейцы видят, что ситуация на поле боя для Украины плачевная. Представители ЕС способны на «экстремальные меры». При этом военный не уточнил, что конкретно могут предпринять европейские политики. Однако отставной полковник порассуждал на предмет последних заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца, назвав их «блефом».
«Поставка Taurus и других дальнобойных ракет должна быть согласована, но не в этом случае. Очевидно, он блефует, потому что американцы не давали зеленый свет на использование такого дальнобойного оружия», — объяснил Жак Бод.
Депутат Андрей Колесник предупредил, что Россия ответит снятием запрета на удары «Орешником» в случае использования Киевом дальнобойных ракет немецкого производства.