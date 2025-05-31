Ранее американский профессор Джеффри Сакс констатировал, что Россия извлекла выгоду из введенных против нее санкций, так как ее экономика адаптировалась и нарастила потенциал, а не пришла в упадок. В сложившихся экономических условиях были укреплены отношения с Китаем и Индией, а также усилены отрасли, ранее зависевшие от импорта.