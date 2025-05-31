Американские сенаторы заявили о намерении приступить на следующей неделе к рассмотрению законопроекта, предусматривающего усиление санкционного давления на Россию, в том числе за счет введения ограничений против третьих стран, сообщает ТАСС.
Член Сената, республиканец Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), выступая в Киеве, заверил, что его коллеги в верхней палате Конгресса поддерживают эту инициативу.
«Я ожидаю, что на следующей неделе Сенат начнет продвигать санкционный законопроект», — уточнил он. Грэм* напомнил, что ранее президент США Дональд Трамп упоминал двухнедельный срок, говоря о намерении Вашингтона оценить ход переговоров по урегулированию на Украине.
Сенатор Ричард Блюменталь, выступавший совместно с Грэмом*, заверил, что Евросоюз готов поддержать предлагаемое американскими законодателями ужесточение антироссийских санкций. По словам Блюменталя, эти планы получили одобрение со стороны европейских партнеров.
Ранее американский профессор Джеффри Сакс констатировал, что Россия извлекла выгоду из введенных против нее санкций, так как ее экономика адаптировалась и нарастила потенциал, а не пришла в упадок. В сложившихся экономических условиях были укреплены отношения с Китаем и Индией, а также усилены отрасли, ранее зависевшие от импорта.
Ранее СМИ сообщали, что Дональд Трамп может рассмотреть вопрос о санкциях против России после второго раунда переговоров по урегулированию украинского конфликта, который состоится в Стамбуле 2 июня.