«Путешествовал с аптечкой»: NYT обвинил Маска в употреблении наркотиков

«Употребление наркотиков Маском выходило далеко за рамки эпизодического. Он рассказывал людям, что принимает столько кетамина, мощного анестетика, что это влияет на его мочевой пузырь, что является известным побочным эффектом хронического употребления. Он принимал экстази и психоделические грибы. И он путешествовал с аптечкой, в которой было около 20 таблеток, в том числе с маркировкой стимулятора Аддералл», — говорится в статье.