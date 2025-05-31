Афганистан заинтересован в поставках из Казахстана сельскохозяйственной техники

Казахстан остается приверженным консолидации усилий международного сообщества для устойчивого развития региона. На сегодняшний день республика входит в десятку основных торговых партнеров Афганистана и активно сотрудничает с международными партнерами и организациями по преодолению продовольственного кризиса в Афганистане. Наша страна остается надежным поставщиком зерна и муки на афганский рынок. Готовы начать поставки других видов зерновых, продукции животноводства, кондитерских и мучных изделий. В целом, мы заинтересованы в расширении номенклатуры товаров. Для этого мы открыли «Торговый дом Казахстана» в Герате и намерены открыть казахстанский торговый дом в Кабуле.