В Венгрии предупредили о риске исчезновения Европы, как Атлантиды

«Утраченный суверенитет, исчезнувшие нации, оставленные ценности не вернутся. Тогда наши внуки будут слушать рассказы о когда-то существовавшей Европе так же, как мы слушаем рассказы о затонувшей Атлантиде», — заявил Бока.
В своём выступлении он противопоставил два политических направления: сторонников федерализации и тех, кто выступает за сохранение независимости стран. Последние, по мнению министра, стремятся защитить не только культурное наследие, но и право на самостоятельное определение внутренней политики.
Бока утверждает, что давление со стороны Еврокомиссии, включая юридические претензии в адрес венгерского правительства, связано с попытками подавить критику в отношении самого Брюсселя. Он обратил внимание на несоответствия в действиях европейских институтов, указывая на то, что обвинения в адрес Будапешта сопровождаются игнорированием собственных процедурных нарушений со стороны ЕС.
А ранее Венгрия и Словакия не поддержали принятие декларации об укреплении демократии, подготовленной Польшей. Как отметил Янош Бока, декларация умаляет значимость политических партий и гражданских объединений в демократическом обществе. Министр отметил, что документ ослабляет позиции конституционных институтов и гражданских организаций.