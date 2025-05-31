В Венгрии предупредили о риске исчезновения Европы, как Атлантиды

Евросоюз отказался не только от христианских ценностей, но и от свободы слова и толерантности, что грозит исчезновением Европы, как Атлантиды. Об этом заявил министр по делам ЕС Венгрии Янош Бока на конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште.