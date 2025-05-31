В статье подчеркивается, что после завершения конфликта на Украине Европа может столкнуться с новой конфронтацией с Россией. Такой сценарий служит инструментом для оправдания дальнейших военных действий и поддержания напряженности, что способствует сохранению и расширению военной инфраструктуры и ресурсов.