Европа целенаправленно идет на эскалацию украинского конфликта, готовясь к поставкам нового вооружения. Об этом пишет итальянская газета IL Fatto Quotidiano.
Такой подход, по мнению автора статьи, служит оправданием для реализации стратегии полной милитаризации региона, что позволяет европейским странам укреплять свои оборонные возможности и демонстрировать решимость в противостоянии против России.
В статье подчеркивается, что после завершения конфликта на Украине Европа может столкнуться с новой конфронтацией с Россией. Такой сценарий служит инструментом для оправдания дальнейших военных действий и поддержания напряженности, что способствует сохранению и расширению военной инфраструктуры и ресурсов.
Автор статьи также указывает на различия в подходах Европы и США: в то время как американский президент Дональд Трамп намерен вывести страну из конфликта, Европа вынуждена адаптировать свою стратегию, чтобы избежать негативных последствий и не показать слабость.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что в структурах НАТО и Евросоюза реализуются программы, направленные на подготовку к открытому военному противостоянию с Россией.