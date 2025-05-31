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Экс-депутат Рады призвал Россию учитывать проведенную Украиной архисложную военную реформу

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью телеканалу «Царьград» призвал Россию учитывать проведенную Украиной архисложную военную реформу.

Источник: AP 2024

Он рассказал, что Киев передал контроль над снабжением на уровень подразделений. Таким образом, командиры сами закупают форму, бензин, средства радиоэлектронной борьбы для бойцов у разных производителей.

Эту задачу забрали у чиновников, фактически отрезав их от военного бюджета, уточнил Царев. «Забрать у чиновника бюджет, который он распределяет, и отдать вниз, его подчиненным, — это вообще задача архисложная», — добавил он. Экс-депутат выразил мнение, что украинский фронт рухнул бы, если бы эта реформа не была проведена.

Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинская армия начала объединять бригады в более крупные соединения и переходит на корпусную структуру организации войск.