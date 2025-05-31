Экс-депутат Рады призвал Россию учитывать проведенную Украиной архисложную военную реформу

Эту задачу забрали у чиновников, фактически отрезав их от военного бюджета, уточнил Царев. «Забрать у чиновника бюджет, который он распределяет, и отдать вниз, его подчиненным, — это вообще задача архисложная», — добавил он. Экс-депутат выразил мнение, что украинский фронт рухнул бы, если бы эта реформа не была проведена.