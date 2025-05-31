Экс-депутат Рады призвал Россию учитывать проведенную Украиной архисложную военную реформу

Он рассказал, что Киев передал контроль над снабжением на уровень подразделений. Таким образом, командиры сами закупают форму, бензин, средства радиоэлектронной борьбы для бойцов у разных производителей.
Эту задачу забрали у чиновников, фактически отрезав их от военного бюджета, уточнил Царев. «Забрать у чиновника бюджет, который он распределяет, и отдать вниз, его подчиненным, — это вообще задача архисложная», — добавил он. Экс-депутат выразил мнение, что украинский фронт рухнул бы, если бы эта реформа не была проведена.
Ранее главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что украинская армия начала объединять бригады в более крупные соединения и переходит на корпусную структуру организации войск.