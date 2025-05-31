Трамп не решил, поддержит ли законопроект об ужесточении санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не определился с позицией по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций против России. Документ был подготовлен в Сенате Конгресса Соединённых Штатов, но американский лидер ещё не ознакомился с его содержанием.