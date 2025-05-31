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Трамп не решил, поддержит ли законопроект об ужесточении санкций против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не определился с позицией по законопроекту, предусматривающему ужесточение санкций против России. Документ был подготовлен в Сенате Конгресса Соединённых Штатов, но американский лидер ещё не ознакомился с его содержанием.

Источник: Life.ru

«Я не знаю. Я должен его увидеть. Взгляну на него», — сказал республиканец журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

Решение Белого дома относительно дальнейшего давления на Москву пока остаётся неопределённым. Комментарий прозвучал на фоне продолжающихся обсуждений в американском Конгрессе новых мер против РФ, которые могут затронуть финансовый, энергетический и оборонный сектора.

Ранее западные аналитики и СМИ активно распространяли версию о том, что Трамп якобы утратил терпение из-за «неуступчивости российского лидера Владимира Путина» и готовится ввести жёсткие санкции в отношении России. Известно, что хозяин Белого дома может принять решение о санкциях против РФ после переговоров 2 июня.