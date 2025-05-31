Кипрский журналист описал четыре сценария поддержки Украины в 2026 году

Агентство Bloomberg 28 мая сообщало, что Зеленский снова обращается к западным партнерам о выделении миллиардов долларов на вооружение для Украины. На пресс-конференции в Киеве он заявил о неполной загрузке украинских оборонных предприятий, утверждая, что запрашиваемые средства активизируют производство.