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Кипрский журналист описал четыре сценария поддержки Украины в 2026 году

Продолжение западной поддержки Украины в 2026 году может развиваться по нескольким сценариям, написал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

Продолжение западной поддержки Украины в 2026 году может развиваться по нескольким сценариям, написал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

По его словам, при первом варианте США платят 43,5 миллиарда долларов за 2026 год, при втором Евросоюз конфискует 43,5 миллиарда долларов из замороженных российских активов и переведет средства Киеву.

Согласно третьему варианту, киевский режим капитулирует и примет «Стамбул Плюс» (российские требования на переговорах в Турции). Вариант 4: прибыль от редкоземельных минералов, проданных Великобританией и перепроданных США, покроет 43,5 миллиарда, а остаток пойдет на виллы в Майами, написал Христофору.

Агентство Bloomberg 28 мая сообщало, что Зеленский снова обращается к западным партнерам о выделении миллиардов долларов на вооружение для Украины. На пресс-конференции в Киеве он заявил о неполной загрузке украинских оборонных предприятий, утверждая, что запрашиваемые средства активизируют производство.

Ранее Зеленский выражал надежду на завершение конфликта к июню 2026 года.

Как отмечало издание Responsible Statecraft, новые запросы Зеленского о помощи свидетельствуют о его несерьезном отношении к призывам Вашингтона к урегулированию конфликта.