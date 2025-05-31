Пентагон заплатит миллиард долларов за разработку нового оружия

В рамках этого проекта планируется осуществлять поддержку управления программой, разрабатывать инженерные решения, проводить системную интеграцию, закупать материалы с длительным сроком поставки, а также приобретать специальное оборудование и оснастку, необходимые для производства ракет и пусковых платформ.