Пентагон заплатит миллиард долларов за разработку нового оружия

Министерство обороны США объявило о заключении контракта на сумму свыше одного миллиарда долларов, предназначенного для разработки и оснащения оборудования в рамках программы «Быстрый глобальный удар» (БГУ).
Компания Lockheed Martin Space из Литлтона, штат Колорадо, получила право на модификацию существующего соглашения без фиксированной стоимости по схемам «возмещение затрат с стимулирующим вознаграждением» и «возмещение затрат с фиксированным вознаграждением». Общая предельная сумма контракта составляет 1 002 700 000 долларов.
В рамках этого проекта планируется осуществлять поддержку управления программой, разрабатывать инженерные решения, проводить системную интеграцию, закупать материалы с длительным сроком поставки, а также приобретать специальное оборудование и оснастку, необходимые для производства ракет и пусковых платформ.
Завершение работ по контракту запланировано на 31 августа 2028 года. Программа «БГУ» представляет собой экспериментальную военную инициативу США, целью которой является создание высокоточного неядерного оружия, способного за час поразить любую цель в мире.
Ранее Белый дом предложил Конгрессу увеличить бюджет Пентагона на 113,3 млрд долларов, из этих денег предлагается внести первый взнос на создание системы противоракетной обороны «Золотой купол».