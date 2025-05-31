Трамп выразил недоумение из-за ударов РФ по Украине в разгар переговоров

Президент США Дональд Трамп выразил свое удивление в связи с недавними ракетными ударами России по военным целям в нескольких украинских городах, которые произошли в тот момент, когда, по его словам, переговорный процесс находился на завершающей стадии.
В ходе выступления в Овальном кабинете он отметил, что был крайне удивлен тем, что во время переговоров, которые казались близкими к завершению, по Киеву и другим городам были выпущены ракеты.
Президент США подчеркнул, что ситуация с обстрелами стала для него неожиданностью и вызвала разочарование.
Несмотря на случившееся, Трамп пока воздерживается от поддержки новых жестких санкций против России. Он объяснил это тем, что не хочет сорвать предстоящие переговоры, запланированные на следующей неделе в Стамбуле, чтобы продолжить попытки найти дипломатическое решение конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможность проведения прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом касательно урегулирования украинского конфликта станет актуальной лишь после конкретных успехов на встречах делегаций России и Украины.