«Поляки в приграничных с Калининградом районах, стали жертвами политики (премьер-министра Польши Дональда — ред.) Туска и Брюсселя. Для строительства военной инфраструктуры необходима земля, которая находится в частной собственности, поэтому польские власти сразу лишают поляков в приграничной зоне их прав на собственность. Информация о перемещении людей не разглашается, в польской прессе также запрещено представить эту информацию», — добавил Шмидт, ссылаясь на данные от польских жителей приграничного района.