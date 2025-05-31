Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сообщил, что его не беспокоят новости об употреблении Маском наркотиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает беспокойства по поводу информации о возможном употреблении наркотиков предпринимателем Илоном Маском. Комментарий американского лидера прозвучал на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

Источник: Life.ru

«Меня не беспокоит ничего из того, что касается Илона», — подчеркнул хозяин Белого дома, отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к публикациям СМИ на эту тему.

При этом Трамп добавил, что до появления соответствующих статей в прессе ему не было известно об этих обвинениях.

Напомним, что ранее NYT обвинил Маска в употреблении наркотиков. По данным издания, речь шла не о единичных случаях, а о систематическом приёме различных веществ, включая кетамин, экстази и психоделические грибы. У предпринимателя возникли проблемы со здоровьем на фоне приёма наркотиков во время предвыборной кампании Трампа.