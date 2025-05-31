Польша наращивает военную инфраструктуру близ границы с Калининградской областью

Бывший судья отметил, что солдаты устанавливают на границе с Калининградской область противотанковые заграждения и пункты обороны. Там также планируют подготовить участки для минных полей и хранилища для военной техники. Армия планирует создать около сотни таких объектов по всей линии так называемого «щита Востока».