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Польша наращивает военную инфраструктуру близ границы с Калининградской областью

Правительство Польши делает шаги по наращиванию военную инфраструктуры на севере страны, где проходит граница с Калининградской областью РФ.

Правительство Польши делает шаги по наращиванию военную инфраструктуры на севере страны, где проходит граница с Калининградской областью РФ. С этой целью власти даже выселяют местных жителей, сообщил РИА Новости бывший польский судья Томаш Шмидт.

Бывший судья отметил, что солдаты устанавливают на границе с Калининградской область противотанковые заграждения и пункты обороны. Там также планируют подготовить участки для минных полей и хранилища для военной техники. Армия планирует создать около сотни таких объектов по всей линии так называемого «щита Востока».

«Поляки в приграничных с Калининградом районах стали жертвами политики премьер-министра Польши Дональда Туска и Брюсселя. Для строительства инфраструктуры необходима земля, которая находится в частной собственности, поэтому польские власти сразу лишают поляков в приграничной зоне их прав на собственность», — заявил экс-судья.

Он указал, что информация о перемещении людей в Польше не разглашается. Польским СМИ также запрещено освещать данную тему.

Ранее в Польше сделали неожиданное заявление о России.