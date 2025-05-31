Правительство Польши делает шаги по наращиванию военную инфраструктуры на севере страны, где проходит граница с Калининградской областью РФ. С этой целью власти даже выселяют местных жителей, сообщил РИА Новости бывший польский судья Томаш Шмидт.
Бывший судья отметил, что солдаты устанавливают на границе с Калининградской область противотанковые заграждения и пункты обороны. Там также планируют подготовить участки для минных полей и хранилища для военной техники. Армия планирует создать около сотни таких объектов по всей линии так называемого «щита Востока».
«Поляки в приграничных с Калининградом районах стали жертвами политики премьер-министра Польши Дональда Туска и Брюсселя. Для строительства инфраструктуры необходима земля, которая находится в частной собственности, поэтому польские власти сразу лишают поляков в приграничной зоне их прав на собственность», — заявил экс-судья.
Он указал, что информация о перемещении людей в Польше не разглашается. Польским СМИ также запрещено освещать данную тему.
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