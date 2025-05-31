Байден в шутку пригрозил избить авторов книги о его президентстве

Байден говорил про двух журналистов — Джейке Тэппере из CNN и Алексе Томпсоне из Axios. Они написали книгу «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз». В ней авторы утверждали, что Байден с трудом мог составить связные предложения, что его команда пыталась скрыть.