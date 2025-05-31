Байден в шутку пригрозил избить авторов книги о его президентстве

«Вы видите, что я умственно некомпетентен, я не могу ходить, и я могу избить их обоих», — сказал Байден журналистам после выступления на мероприятии, посвященном Дню памяти погибших военнослужащих в штате Делавэр.
Байден говорил про двух журналистов — Джейке Тэппере из CNN и Алексе Томпсоне из Axios. Они написали книгу «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз». В ней авторы утверждали, что Байден с трудом мог составить связные предложения, что его команда пыталась скрыть.
Ранее, 19 мая, СМИ сообщили, что у Байдена диагностирована агрессивная форма рака простаты. Уточняется, что опухоль у экс-главы государства выявлена с метастазами в кости и оценена по девятибалльной шкале Глисона как пятая группа. Позднее в тот же день Байден подтвердил сообщения о своем диагнозе и поблагодарил всех за поддержку.